Das Wetter: Im Süden Regen, an den Alpen Schnee, bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau zunächst Regen und oberhalb 800 Metern Schnee. Sonst trocken und ab und zu sonnig, am Nachmittag im Westen einzelne Schauer. Sehr windig bei 3 bis 7 Grad. In der Nacht zeitweise Regen, an den Alpen Schnee und Tiefstwerte um 1 Grad. In den kommenden Tagen nur ab und zu sonnige Abschnitte. Zunehmend regnerisch. Höchstwerte 4 bis 13, in den Nächten +9 bis -2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 11:00 Uhr