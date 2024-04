Das Wetter: Im Süden oft sonnig, bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig und trocken. Am Nachmittag im Norden Frankens wolkiger. Teilweise windig. Von 18 Grad in der Rhön bis 27 Grad am Inn. Ab morgen meist bewölkt, windig und zeitweise Regen. Nächtliche Tiefstwerte 6 bis 0 Grad; Höchsttemperaturen morgen 13 bis 17, in den folgenden Tagen nur noch zwischen 6 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 06:00 Uhr