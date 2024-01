Das Wetter: im Süden noch Schnee, im Norden teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es unterschiedlich bewölkt mit klaren Abschnitten am ehesten im Norden. Schnee fällt nur noch in der Nähe der Alpen. Die Temperaturen sinken auf -3 bis -8 Grad. Morgen wird es im Norden überwiegend sonnig und trocken, im Süden dagegen meist bewölkt mit letzten Schneeflocken an den Alpen. Dienstag und Mittwoch wird es vielerorts sonnig. Höchstwerte in den nächsten Tagen -7 bis +2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 20:00 Uhr