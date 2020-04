Das Wetter: Im Süden noch einzelne Schauer

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt und im Süden noch einzelne Schauer. Später zunehmend freundlich bei Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad. In der Nacht meist klar bei Werten um 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen zunächst Sonnenschein, nachmittags ziehen vermehrt Schauer und Gewitter auf. Maximal 23 Grad. Auch in den folgenden Tagen unbeständig mit Sonne, Wolken und Regen - etwas kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.04.2020 10:15 Uhr