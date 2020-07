Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute scheint im Süden oft die Sonne, nach Norden hin mehr Wolken. Regen ist die Ausnahme. Höchstwerte: 22 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden wechselnd bewölkt, einige Schauer und Gewitter, von Norden her Wetterberuhigung. Höchswerte 19 bis 25 Grad. Am Dienstag und Mittwoch oft sonnig.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 05.07.2020 05:00 Uhr