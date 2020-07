Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden noch vereinzelt Schauer, sonst meist trocken und freundlich. In der Nacht letzte Regenfälle an den Alpen, sonst klar. Abkühlung auf 11 bis 7 Grad. Morgen überwiegend sonnig bei 18 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Ab Montag wieder wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 22:00 Uhr