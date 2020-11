Nachrichtenarchiv - 13.11.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in Alpennähe überwiegend klar. Sonst meist bewölkt, örtlich auch neblig, und im Norden Frankens vorübergehend etwas Regen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Auch am Wochenende im Süden viel Sonne, sonst teils bewölkt, teils freundlich. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Die Nächte sind frostfrei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 19:00 Uhr