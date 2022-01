Das Wetter: Im Süden freundlich, sonst meist bewölkt, bis 13 Grad

Atomkraftwerk Gundremmingen ist vom Netz gegangen

Gundremmingen: Zum Jahreswechsel ist das Atomkraftwerk im schwäbischen Gundremmingen abgeschaltet worden. Um 20 Uhr wurde der Generator von Block C vom Stromnetz getrennt. Das teilte der Energiekonzern RWE mit. Die Betriebsgenehmigung für den Meiler bei Günzburg endete kurz vor Mitternacht. Ein Sprecher von RWE sagte, mit der Abschaltung des letzten Siedewasserreaktors in Deutschland sei eine Ära beendet worden. Das AKW in Gundremmingen war seit 1984 in Betrieb. Auch das Kernkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein und der Meiler in Grohnde in Niedersachsen gingen in der Nacht vom Netz. Somit sind nur noch drei Kernkraftwerke in Deutschland aktiv, sie sollen nach den Plänen zum Atomausstieg in einem Jahr heruntergefahren werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.01.2022 10:15 Uhr