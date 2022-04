Das Wetter: Im Süden freundlich, im Norden Wolken, 4 bis 9 Grad

Politiker kündigen wegen Butscha weitere Sanktionen an

Berlin: Das mutmaßliche Massaker an Zivilisten in dem Kiewer Vorort Butscha sorgt in Deutschland für Entsetzen. Bundeskanzler Scholz sagte, die Ermordung von Zivilisten sei ein Kriegsverbrechen. Er kündigte weitere Sanktionen gegen Russland und neue Waffenlieferungen an Kiew an. Bezüglich der bisherigen Lieferungen kritisierte Grünen-Chef Nouripour im Morgenmagazin von ARD und ZDF Verteidigungsministerin Lambrecht. Diese seien unzureichend und verliefen sehr unzufriedenstellend, sagte Nouripour. Es könne nicht sein, dass etwa angefragte Schützenpanzer in Deutschland einfach ungenutzt rumstehen und nicht in die Ukraine gebracht werden. Nouripour betonte, bei der Energieversorgung müsse es jetzt Ziel sein, schnellstmöglich aus der russischen Abhängigkeit herauszukommen. Ein sofortiges Energie-Embargo lehnt er ebenso ab wie Bayerns Ministerpräsident Söder. Dieser machte sich in der ARD erneut dafür stark, Atommeiler länger am Netz zu lassen.

