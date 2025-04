Das Wetter: Im Osten teils sonnig, sonst meist bewölkt

Das Wetter in Bayern: Im Osten zeitweise sonnig, sonst bewölkt bei maximal 10 Grad im Allgäu und 25 Grad an der unteren Donau. Ab Nachmittag in Schwaben und dem westlichen Oberbayern Schauer und Gewitter. Später auch in Franken. In der Nacht gebietsweise Regen bei 10 bis 4 Grad. Morgen meist bewölkt und teils Regen, dazu windig. Am Samstag teils wolkig, teils sonnig. Am Ostersonntag überwiegend Sonne bei 14 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 11:00 Uhr