Das Wetter: im Norden zunehmend bewölkt, im Süden noch sonnig

Alexander Schallenberg ist neuer Bundeskanzler von Österreich

Wien: Österreich hat einen neuen Bundeskanzler. Alexander Schallenberg hat soeben den Amtseid abgelegt und ist damit Nachfolger von Sebastian Kurz. Dieser musste wegen laufender Korruptionsermittlungen zurücktreten. Die Grünen hatten einen Wechel an der Regierungsspitze zur Bedingung dafür gemacht, die Koalition mit der konservativen ÖVP fortzusetzen. Kurz zieht sich aber nicht aus der Politik zurück, sondern bleibt an einflussreicher Stelle: Der 35-Jährige soll den Parlamentsklub, also die Fraktion der ÖVP im österreichischen Nationalrat, leiten. Schallenberg hatte als Diplomat Karriere gemacht und stieg zum wichtigsten außenpolitischen Berater von Kurz auf. Beide stehen für eine harte Linie in der Flüchtlingspolitik. Vor zwei Jahren übernahm Schallenberg das Außenministerium. Sein Nachfolger in diesem Amt ist Michael Linhart, der zuletzt als Botschafter in Paris diente.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 13:15 Uhr