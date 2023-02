Das Wetter: Im Norden und Osten viele Wolken, sonst sonnig

Kurzmeldung ein/ausklappen Neue Details in der Affäre um geheime US-Regierungsdokumente

Washington: In der Affäre um geheime US-Regierungsdokumente werden immer neue Details bekannt. So soll das Team des ehemaligen Präsidenten Trump weiteres Geheimmaterial an die Justiz übergeben haben. Es soll nach Medienberichten vor einigen Wochen in Trumps Privatanwesen in Florida entdeckt worden sein. Auch bei Trumps ehemaligem Vize Pence gab es einen neuen Fund: Bei der Durchsuchung seines Privathauses entdeckte das FBI ein weiteres geheimes Regierungsdokument.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2023 04:00 Uhr