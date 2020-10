Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Oberfranken noch bedeckt und regnerisch, ansonsten von Südwesten allmählich freundlicher, 10 bis 15 Grad. Morgen sonnig, trocken und mild bei 17 Grad. Sonntag etwas unbeständiger, bis zu 18 Grad. Am Montag freundlich und meist trocken, 14 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 06:00 Uhr