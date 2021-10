Das Wetter: Im Norden unbeständig, im Süden freundlich

Nachrichtenarchiv - 20.10.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Franken mehr Wolken, später in Unterfranken auch Regen, im übrigen Bayern freundlicher. Der Deutsche Wetterdienst warnt für morgen vor Orkanböen in den Kammlagen der Mittelgebirge und in höheren Lagen des Bayerischen Waldes. Temperaturen 17 bis 21 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 10 Grad. und Freitag und Samstag trocken und zeitweise sonnig bei 8 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2021 12:00 Uhr