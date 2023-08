Das Wetter: Im Norden trocken, im Süden noch Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Norden teils bewölkt, teils sonnig. Im Süden weitere Schauer und Gewitter. Nachts im Süden noch Schauer möglich, in Nordbayern meist trocken. Temperaturrückgang bis auf 8 Grad. Morgen überwiegend freundlich. Freitag und Samstag länger sonnig. Nächtliche Tiefstwerte 17 bis 9 Grad; Tageshöchsttemperaturen morgen 20 bis 26, danach noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 17:00 Uhr