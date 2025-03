Das Wetter: Im Norden sonnig, im Süden regnerisch, bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: im Norden nur wenige Wolken und überwiegend sonnig; sonst meist bewölkt mit etwas Regen, in höheren Lagen auch Schnee und dazu recht windig. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und elf Grad. In der Nacht stellenweise Frost. Morgen wechselhaft mit Sonne, Wolken, Regen und Schnee. Ab Dienstag recht sonnig und ab Mittwoch deutlich wärmer.

