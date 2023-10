Das Wetter: im Norden regnerisch, sonst trocken, bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden ist es windig, bewölkt und gebietsweise regnerisch. Im Süden gibt es mehr Sonne als Wolken. Die Temperaturen steigen auf höchstens 10 bis 16 Grad. In der Nacht kühlt es ab bis auf 5 Grad. Morgen und zum Wochenstart am Montag wird es teils sonnig, teils bewölkt. Regen gibt es an ehesten im nördlichen Franken, bei bis zu 20 Grad. Der Dienstag wird trüb, regnerisch und spürbar kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 09:00 Uhr