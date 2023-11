Das Wetter: Im Norden Regen, im Süden etwas freundlicher

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag windig, im Norden regnerisch, im Süden etwas freundlicher bei 8 bis 14 Grad. In der Nacht zunehmend regnerisch bei Werten um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen trüb und gelegentlich Regen. Am Mittwoch im Norden Frankens etwas Sonne, sonst überwiegend bewölkt und in Alpennähe Schnee. Am Donnerstag an den Alpen wieder freundlicher, ansonsten viele Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 10 Grad, nachts bis -5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 12:00 Uhr