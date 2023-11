Das Wetter: Im Norden Regen, im Süden auch Sonne

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sehr windig. Im Norden regnerisch, im Süden freundlicher bei 8 bis 14 Grad. In der Nacht zunehmend regnerisch bei 7 bis 2 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Morgen trüb und gelegentlich Regen. Am Mittwoch nur ganz im Norden etwas Sonne, sonst überwiegend bewölkt, in Alpennähe Schnee. Am Donnerstag an den Alpen wieder freundlicher, sonst viele Wolken. Tagsüber 0 bis 10 Grad, in der Nacht +3 bis -5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 15:00 Uhr