Das Wetter: Im Norden meist trocken, im Süden regnerisch, bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen teils länger anhaltender Regen, auch Gewitter möglich. Im Norden meist trocken mit etwas Sonne bei 11 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag ein Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt aber meist trocken. In den Nächten recht kalt, tagsüber zwischen 11 und 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2025 12:00 Uhr