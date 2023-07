Meldungsarchiv - 13.07.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Im Norden freundlich, im Süden wechselhaft und vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. In der Nacht Abkühlung auf Werte um 12 Grad. Morgen sonnig, am Samstag 32 bis 37 Grad, gegen Abend örtliche Hitzegewitter möglich. Am Sonntag Sonne, Wolken und örtliche Schauer und Gewitter. 25 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2023 11:00 Uhr