Das Wetter: Im Norden bewölkt, im Süden freundlicher

Das Wetter in Bayern: Im Norden und im Bayerischen Wald meist bewölkt und regnerisch. Im Süden Auflockerungen mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Insgesamt sehr windig. Höchsttemperaturen 8 bis 12 Grad. In der kommenden Nacht Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und gelegentlich Regen, in Alpennähe auch Schnee. Bis Wochenmitte mit Temperaturen tagsüber zwischen 0 und 10 Grad deutlich kälter, nachts kann es Frost bis minus 6 Grad geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 10:00 Uhr