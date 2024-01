Das Wetter: im Norden auch mal freundlich, sonst meist bewölkt bei -8 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden wechselnd bewölkt, später freundlicher. Im Süden meist bewölkt. In Alpennähe und in Niederbayern vereinzelt noch Schnee. Vielerorts sehr windig, Höchstwerte minus 8 bis minus 1 Grad. In der Nacht oft sternenklar bei Tiefstwerten um minus 9 Grad. Die weiteren Aussichten: ab morgen unter Hochdruckeinfluss oft sonnig, weiterhin windig. Tagsüber minus 5 bis plus 3 Grad, in den Nächten bis minus 12 Grad kalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 11:00 Uhr