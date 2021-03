Nachrichtenarchiv - 20.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst klar, dann von Norden her Wolken. Temperaturen zwischen plus 1 und minus 10 Grad. Am Tag bewölkt und vereinzelt Schnee oder Schneeregen. Temperaturen zwischen 1 und 8 Grad. Die Aussichten: Montag und Dienstag teils Sonne, teils Wolken. In Alpennähe ist Schnee möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 23:00 Uhr