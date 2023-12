Das Wetter im Freistaat: Nachts in Alpennähe zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und gebietsweise nass. In der Nach weiter regnerisch, vor allem in Alpennähe. In Unterfranken auch klar bei 5 bis 1 Grad. Morgen und am Freitag weiterhin stark bewölkt und regnerisch, in höheren Lagen kann der Niederschlag als Schnee fallen. Am Samstag trocken, an den Alpen recht freundlich. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 17:00 Uhr