Das Wetter: Im Bergland sonnig, anonsten trüb

Das Wetter in Bayern: Im Alpenvorland sowie auf den Bergen meist sonnig, ansonsten vielerorts neblig-trüb. Höchstwerte Minus 2 bis plus 7 Grad. In der Nacht nur an den Alpen klar, ansonsten trüb, Tiefstwerte um Minus 3 Grad. Die Aussichten bis Neujahr: Wenig Änderung - ab Silvester mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte minus 2 bis plus 7 Grad, an Neujahr bis plus 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 06:00 Uhr