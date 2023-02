Das Wetter: Heute verbreitet sonnig bei maximal 0 bis 5 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Nach der Erdbebenkatastrophe steigt die Zahl der Toten auf über 15.000

Istanbul: Auch drei Tage nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien steigen die Opferzahlen weiter an. Mehr als 15.000 Tote bestätigen inzwischen die Behörden der beiden Länder. Allein in der Türkei kamen demnach über 12.000 Menschen ums Leben. Außerdem spricht der Katastrophenschutz derzeit von mehr als 62.000 Verletzten. Und nach wie vor werden noch viele Menschen vermisst. Einsatzkräfte suchten auch in der Nacht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt weiter nach Verschütteten unter eingestürzten Häusern. Derweil kommt weitere Hilfe aus dem Ausland. Die Bundeswehr will heute rund 50 Tonnen Hilfsgüter in das Katastrophengebiet fliegen. Die EU hat angekündigt, Anfang März eine Geberkonferenz für die Türkei und Syrien abzuhalten.

