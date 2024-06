Das Wetter: Heute Sonne, Wolken und auch Regen

Das Wetter in Bayern: In der zweiten Nachthälfte in Franken und Schwaben von Westen her Wolken. Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Am Tag von den Alpen bis nach Niederbayern anfangs sonnige Abschnitte, sonst viele Wolken und vereinzelt auch etwas Regen. Morgen teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern. Am Sonntag meist trocken. Höchstwerte 16 bis 23 Grad.

