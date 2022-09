Das Wetter: Heute noch unbeständig, ab morgen freundlicher

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Gebietsweise Schauer. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. In der Nacht an den Alpen letzte Schauer, sonst trocken und Auflockerungen; gebietsweise Nebel. Tiefstwerte um 4 Grad. In den nächsten Tagen weitgehend trocken und nach Auflösung von Nebelfeldern oft freundlich, am Donnerstag besonders im Südwesten viel Sonnenschein. Höchstwerte 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 13:00 Uhr