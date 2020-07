Das Wetter: Heute längere sonnige Abschnitte, im Osten Schauer, 20 bis 26 Grad.

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute längere sonnige Abschnitte , am Alpenrand und ganz im Osten sind noch Schauer möglich, 20 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten : Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab, über den östlichen Mittelgebirgen und am Alpenrand Schauer und Gewitter. Montag viel Sonnenschein bei 23 bis 29 Grad. Am Dienstag bleibt es heiter, wird aber kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 06:00 Uhr