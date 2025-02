Das Wetter: Heute freundlich, auch am Abend

Dsa Wetter in Bayern: Viel Sonne bis zum Abend. Bei höchstens zwei bis zehn Grad. An den Alpen bei Föhn auch bis zu 13 Grad. Morgen teils sonnig, teils neblig. Am Montag Wolken und freundliche Abschnitte. Ab Dienstag auch Regen und Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 15:30 Uhr