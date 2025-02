Das Wetter: Häufig Regen, teilweise Schnee; Höchstwerte 1 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und regnerisch bei 1 bis 9 Grad. In der Nacht weiterhin viele Wolken, teils Regen, teils Schnee, Tiefstwerte bis minus 4 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, in den Alpen Schnee. Am Samstag gibt es im Norden mehr Wolken als Sonne, südlich der Donau viel Sonne. Am Sonntag dann in ganz Bayern freundlich. Tagsüber in den kommenden Tagen Werte um den Gefrierpunkt.

