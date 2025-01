Das Wetter: Großteils bewölkt oder trüb, plus 3 bis minus 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt oder trüb, vor allem an den Alpen auch sonnig. Bis auf wenige Schneeschauer trocken. Minus 3 bis plus 3 Grad, in der Nacht klar bei minus 2 bis minus 11 Grad. Morgen ähnlich wie heute, am Montag und Dienstag dann meist sonnig und trocken bei Temperaturen tagsüber zwischen minus 4 und plus 2 Grad.In der Nacht bis zu minus 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 06:00 Uhr