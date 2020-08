Das Wetter: Gewitterneigung, bis 28 Grad

Katholiken feiern Mariä Himmelfahrt

München: Die Katholiken vor allem im Süden Bayerns begehen am heutigen Samstag den Feiertag Mariä Himmelfahrt. In 1700 überwiegend katholischen Gemeinden Bayerns ist heute offizieller Feiertag - in rund 350 evangelisch geprägten Kommunen im Norden des Freistaats dagegen nicht. Wegen der Corona-Krise ist in diesem Jahr einiges anders: So sind zum Beispiel im schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild, wo normalerweise Tausende an einer Lichterprozession teilnehmen, nur 500 Teilnehmer erlaubt. Durch Bodenmarkierungen werden die Abstände klar geregelt, außerdem muss während der Prozession ein Mundschutz getragen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 07:00 Uhr