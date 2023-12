Das Wetter: Gelegentlich Regen und recht windig bei bis zu 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, gebietsweise sonnig. Gelegentlich Regen, besonders an den Alpen. Teils lebhafter Wind. Höchsttemperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Kommende Nacht wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen. Tiefstwerte um 4 Grad. Für das Allgäu gilt eine amtliche Warnung vor Überschwemmungen. In den nächsten Tagen weiter oft bewölkt und zeitweise Regen. In den Nächten 7 bis 1 Grad, tagsüber 4 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 06:00 Uhr