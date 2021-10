Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise ist es länger neblig-trüb, abseits davon aber sonnig mit einigen hohen Wolkenfeldern und Föhn an den Alpen. Die Temperaturen erreichen 11 bis 17 Grad. Am Wochenende wechselnd bewölkt mit ein wenig Sonne, in Unterfranken etwas Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2021 06:00 Uhr