Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht etwas Schnee, vor allem im Westen. Tieftswerte minus 2 bis minus 9 Grad. Die Aussichten: Bis Mittwoch stark bewölk und gelegentlich Schnee. Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad. In den Nächten Frost.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 20:00 Uhr