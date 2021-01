Nachrichtenarchiv - 08.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt und gebietsweise Schneefall; Tiefstwerte -10 bis 0 Grad. In den nächsten Tagen in den Alpen oft sonnig. Sonst meist bewölkt und örtlich etwas Schnee. Höchstwerte -3 bis +3 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.01.2021 03:00 Uhr