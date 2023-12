Das Wetter: Gebietsweise Schnee oder Regen bei höchstens 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb und gebietsweise Schnee, Schneeregen oder Regen, anfangs vor allem in Niederbayern örtlich noch gefrierender Regen. Höchstwerte 1 bis 5 Grad. In der Nacht noch mancherorts Schnee oder Schneeregen, besonders am Alpenrand. Zunehmend aber trocken und zum Teil Auflockerungen. Tiefstwerte um minus 2 Grad. Morgen teils bewölkt oder trüb, teils freundlich. Zum Wochenende hin weitere Niederschläge bei minus 2 bis plus 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 06:00 Uhr