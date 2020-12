Das Wetter: Gebietsweise Schnee oder Regen bei 0 bis 9 Grad

Bundesgerichtshof stärkt Rechte von Mietern

Karlsruhe: Zu einer Betriebskostenabrechnung können Mieter Einsicht auch in die Zahlungsbelege verlangen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Die Richter gaben damit einem Mieter in Berlin Recht. Dessen Vermieterin hatte ihn nur die Rechnungen zur Betriebskostenabrechnung einsehen lassen, nicht aber die dazugehörigen Zahlungsbelege. Dem Gericht zufolge können Mieter aber nur so überprüfen, ob die in Rechnung gestellten Beträge auch berechtigt seien. Zu den Betriebskosten zählen unter anderem Wasser, Abwasser, Ablesekosten oder Kanalräumung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.12.2020 15:45 Uhr