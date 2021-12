Das Wetter: Gebietsweise Schnee, maximal 0 bis 4 Grad

UNICEF sieht Kinderrechte durch Pandemie massiv bedroht

New York: Das UN-Kinderhilfswerk sieht durch die Pandemie Kinderrechte in nie dagewesenem Maß bedroht. Laut einem Bericht der Organisation sind in der Pandemie schätzungsweise 100 Millionen Kinder zusätzlich in Armut geraten. Die Zahl der Kinder, die weltweit hungern, nicht zur Schule gehen, missbraucht werden, in Armut leben oder zwangsverheiratet werden, steige an, erklärte Unicef-Exekutivdirektorin Fore. Es werde mindestens sieben bis acht Jahre dauern, die Rückschläge in vielen Bereichen wieder auszugleichen. Die Zahl der arbeitenden Kinder sei in den vergangenen vier Jahren um 8,4 Millionen auf 160 Millionen gestiegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2021 14:00 Uhr