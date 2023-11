Das Wetter: Gebietsweise Schnee, in tiefen Lagen Regen, -1 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Schnee oder Schneeregen, in tiefen Lagen Frankens Regen. Weiterhin lebhafter Wind. Höchsttemperaturen minus ein bis plus fünf Grad; am mildesten ist es am Untermain. Kommende Nacht gebietsweise Schnee, vor allem im Süden und Osten; später von Norden her Auflockerungen; Gefahr von Straßenglätte. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus vier Grad. Und die weiteren Aussichten: nur wenig blauer Himmel; in tiefen Lagen Schneefall; wenig Temperatur-Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 15:00 Uhr