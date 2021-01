Das Wetter: Gebietsweise Schnee bei maximal 0 bis 4 Grad

Piazolo verschiebt Abschlussprüfungen um zwei bis drei Wochen

München: Nach den Abiturprüfungen werden wegen der Corona-Pandemie in Bayern jetzt auch an allen anderen Schularten die Abschlussprüfungen verschoben. Das hat das Kultusministerium mitgeteilt. Um zwei Wochen verschoben werden die Prüfungen an allen Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen, drei Wochen später geprüft wird an den Fachoberschulen und Berufsoberschulen. In der Oberstufe der Gymnasien und in der Grundschule werden nach Angaben von Kultusminister Piazolo zudem die Zahl der Klausuren und Probearbeiten nochmals reduziert - eine logische Folge der derzeitigen, bislang bis Monatsende befristeten Schulschließungen, so Piazolo. Wie der Kultusminister sagte, werden auf diese Weise allen Jugendlichen in den jeweiligen Abschlussklassen faire Bedingungen für ihre anstehenden Prüfungen gewährt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 14:00 Uhr