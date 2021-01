Das Wetter: Gebietsweise Schnee bei maximal 0 bis 4 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt und gebietsweise Schnee, in tiefen Lagen auch Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall in den Allgäuer Alpen. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. In der Nacht bewölkt, vor allem im Mittelgebirgsraum etwas Schnee; Tiefstwerte um -2 Grad. Morgen weiter bewölkt und besonders in Nord- und Ostbayern Schnee und Regen. Mittwoch und Donnerstag trocken mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Tageshöchstwerte 2 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 12:00 Uhr