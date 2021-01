Das Wetter: Gebietsweise Schnee, Abkühlung auf 0 bis -4 Grad

Festnahmen nach illegaler Silvesterparty in Frankreich

Rennes: Nach der illegalen Party in einem kleinem Dorf in der Bretagne hat die französische Polizei zwei junge Männer festgenommen. Die beiden mutmaßlichen Veranstalter müssen nun mit drastischen Strafen rechnen: Ihnen drohen bis zu 45.000 Euro Bußgeld und drei Jahre Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hat bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aber auch für viele Gäste wird die Party ein Nachspiel haben: Die Polizei verteilte an mehr als 1.200 Teilnehmer Strafzettel in Höhe von jeweils 135 Euro. Ihnen wird unter anderem Verstoß gegen die Corona-Auflagen vorgeworfen. Trotz Ausgangssperre hatten rund 2.500 Menschen an dem Rave teilgenommen. Die Party begann am Silvesterabend und wurde erst heute Früh von der Polizei aufgelöst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 21:00 Uhr