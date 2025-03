Das Wetter: Gebietsweise Schauer, später örtlich Gewitter, 11 bis 17 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und am Abend wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise auch sonnige Abschnitte. In der Mitte einzelne Schauer, in Alpennähe und im südlichen Niederbayern auch Gewitter. Im westlichen Mittelfranken und im Alpenvorland lebhafter Wind. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. In den kommenden Tagen bleibt's wechselhaft, bei Höchstwerten von 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 15:00 Uhr