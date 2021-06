Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Nordbayern Wetterberuhigung und zeitweise klar, im Süden meist bewölkt und gebietsweise Regen. Die Aussichten bis Samstag: Leicht unbeständiges Wetter mit teils längerem Sonnenschein. Mit Schauern und Gewittern muss besonders in Alpennähe und im Osten Bayerns gerechnet werden. Tageshöchstwerte 22 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 21:00 Uhr