Das Wetter: Gebietsweise Regen und Gewittter

Das Wetter in Bayern: Für den Süden Bayerns und das westlichen Franken gibt es eine Unwetterwarnung. In der Nacht in Nordbayern Wetterberuhigung und zeitweise klar, im Süden meist bewölkt und gebietsweise Regen; Tiefstwerte 13 bis 10 Grad. Die Aussichten bis Samstag Unbeständig mit teils längerem Sonnenschein, besonders in Alpennähe und im Osten Bayerns Schauer- und Gewitterneigung. Tageshöchstwerte 22 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 20:00 Uhr