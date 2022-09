Das Wetter: Gebietsweise Regen, Tiefstwerte 10 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden und im Osten gebietsweise Regen, sonst meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Morgen Wolken mit freundlichen Abschnitten, einzelne Schauer. Dienstag und Mittwoch bewölkt und zeitweise Regen. Oft lebhafter Wind. Höchstwerte morgen 12 bis 16, ab Dienstag 8 bis 13 Grad. In den Nächten 9 bis 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 20:00 Uhr