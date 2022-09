Das Wetter: Gebietsweise Regen, Tiefstwerte 10 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es meist bewölkt, gebietsweise regnet es schauerartig, örtlich mit Gewittern. In der Nacht im Süden und im Osten gebietsweise Regen, örtlich gibt es Nebel bei Tiefstwerten zwischen 10 bis 6 Grad. Morgen Wolken mit freundlichen Abschnitten, vereinzelt fallen Schauer. Dienstag und Mittwoch werden bewölkt mit etwas Regen. Höchstwerte morgen 12 bis 16, ab Dienstag 8 bis 13 Grad. In den Nächten 9 bis 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 17:00 Uhr